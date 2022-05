Plezierbootje op Beneden Merwede overvaren door binnenvaartschip

Nu met het mooie weer het watersportseizoen weer van start is gegaan doet met name de Zeehavenpolitie een appèl op mensen die van plan zijn om met hun bootje het water op te gaan. Wees je bewust van je kwetsbaarheid, vaar zoveel mogelijk stuurboord wal (rechts), en houd je aan de vaarregels. Het is belangrijk om niet alleen goed vooruit te kijken, maar zeker ook achteruit omdat grote schepen je gemakkelijk over het hoofd kunnen zien.

Houd rekening met elkaar, zo blijft het leuk en veilig op het water.