Vuurwapen gevonden na aanhoudingen voor vechtpartij

De verdachten zijn een 23-jarige Rotterdammer, een 25-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De recherche kan meer informatie over wat daar precies gebeurd is goed gebruiken. Heeft u iets gezien, heeft u camera/ of dashcambeelden of weet u meer? Neem contact met ons op via onderstaande mogelijkheden. Dat kan ook anoniem.