Man raakt gewond bij steekincident

Rond 03.00 uur komt er een melding binnen bij de meldkamer van een gewonde man in een woning. De agenten gaan op de melding af, vinden de man en zien dat hij steekwonden heeft. Het slachtoffer wordt direct naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Na onderzoek in de woning blijkt dat de man op een andere locatie is neergestoken. Dat was eerder die nacht, rond 01.50 uur, voor een nachtwinkel aan het Busplein.



Onderzoek

Er wordt direct een onderzoek ingesteld voor de winkel. Tijdens het onderzoek melden getuigen zich. Hierdoor komt een aantal verdachten in beeld. Het gaat vier jongens die op een scooter reden. Twee verdachten werden die nacht aangehouden voor een ander incident. En de andere twee verdachten werden zondag in de loop van de dag buiten heterdaad aangehouden. Het gaat om jongens van 19 jaar, allen uit Almere. Zij zitten nog vast voor verhoor.



Getuigen gezocht

De recherche wil graag weten wat er nu precies is gebeurd en wat de aanleiding was van het steekincident. Dit is nog niet duidelijk. Mensen die iets hebben gezien of gehoord, en dit nog niet hebben gemeld bij de politie, kunnen informatie doorgeven via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.