Pand beschoten in Zaandam

Rond 02.00 uur kreeg de politie een melding dat er knallen gehoord waren. Ter plaatse troffen agenten gaten aan in een pand die kunnen duiden op kogelgaten. Dit zal door de politie verder onderzocht worden.



Getuigen en / of mensen met camerabeelden of andere informatie worden verzocht contact op te nemen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via 0800-7000. Camerabeelden kunnen geĆ¼pload worden naar www.politie.nl/upload.



Informatie over verdachte personen en / of voertuig(en) voor- of rond het tijdstip van het incident is natuurlijk ook welkom.



2022100832