Angstige nacht voor gezin door vuurwerk door brievenbus

Het gezin lag te slapen toen om 03.45 uur het brandalarm in de woning afging. De vader, moeder en twee kinderen schrokken wakker en wilden de woning ontvluchten. Maar omdat zij de gang beneden vol rook zagen staan, bleven ze boven en vluchtten het balkon op.



Kort daarna arriveerde de brandweer die de woning binnen ging en constateerde dat er geen sprake was van een brand. Desondanks was het natuurlijk wel een angstige situatie voor het gezin. De rook was afkomstig van vuurwerk dat door de brievenbus is gegooid. Het is onbekend waarom dit is gedaan. De politie ziet hiertoe geen enkele aanleiding.



Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Ook ontvangt de politie graag beelden. Beschikt u over een deurbelcamera, dashcamcamera of bewakingscamera in de Zwart Janstraat of directe omgeving en is er grofweg tussen half 4 en 4 uur maandagochtend 23 mei iets op deze beelden te zien, dan komt de politie graag met u in contact. U kunt bellen met 0900-8844 of uw tip achter laten onder dit bericht. Blijft u liever anoniem dan kunt u contact opnemen via M. op 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.