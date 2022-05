Getuigen gezocht beschieting autowasserette Aelbrechtskade

De melder had een paar harde klappen gehoord op de Aelbrechtskade en alarmeerde daarom de politie. Daar troffen agenten kogelinslagen aan in het pand. Bij de beschieting raakte niemand gewond. Het onderzoek is gestart en we zoeken getuigen.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie of camerabeelden (denk ook aan videodeurbelbeelden of dashcambeelden) die kunnen helpen in het onderzoek? Dan komen we graag in contact met u via een van de onderstaande manieren.