Overvaller gepakt door heldhaftige klant

Om 17.20 uur liep de verdachte de supermarkt binnen en liep naar de servicebalie. Hij bedreigde de medewerkster met een mes en dwong haar de kassa open te maken. Met het geld uit de kassa in een plastic tas ging hij er vandoor.



Een man die net de winkel binnen wilde gaan, zag de man met het tasje en het mes de winkel uitrennen. Hij hoorde mensen schreeuwen dat er een overval was gepleegd en is vervolgens achter deze man aangerend. Na een tijd rennen over het plein en over het fietspad, dreigde de man de verdachte kwijt te raken, toen er jongen met een step kwam. De jongen gaf zijn step aan de man, waardoor de man weer dichterbij de verdachte kon komen. De mannen belanden samen in de bosjes. De verdachte wil daarbij nog het mes pakken, maar de man weet het mes af te pakken en weg te gooien. Vervolgens is de man op de verdachte gaan zitten om hem onder controle te houden tot de politie er was. De man heeft de verdachte, een 23-jarige Rotterdammer, overgedragen aan de politie.