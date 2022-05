Vuurwapen gevonden bij preventief fouilleeractie

Rotterdam - Om wapenbezit en wapengebruik tegen te gaan houdt de politie regelmatig preventief fouilleeracties. Daarbij worden willekeurige auto’s of voorbijgangers gecontroleerd op wapenbezit. In de nacht van zondag op maandag hielden agenten zo’n preventief fouilleeractie op de Beukelsdijk in Rotterdam. Daarbij werd in een auto een vuurwapen gevonden.