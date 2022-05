Overvaller dreigt doodsbange medewerkster te steken

Overval op tankstation in Fijnaart

Op vrijdagavond 18 februari om ongeveer 21.10 uur wordt het Shell tankstation aan de Parallelweg door twee mannen overvallen. Een van de mannen bedreigd de medewerkster met een groot keukenmes. Ze bedreigen de medewerkster met een mes en ze moet de kassa open maken. De daders graaien wat ze pakken kunnen uit de kassa. Alles gaat in een tas die ze bij zich hebben. Ze grissen nog wat sigaretten mee, en weg zijn ze dan. Maar ze zijn vastgelegd op beeld. Help deze daders te vinden.

Woninginbraak en autodiefstal in Tilburg

De bewoners van een woning aan de Grevelingen kregen een hele vervelende verrassing kregen toen ze terugkwamen van vakantie. Er was namelijk in hun huis ingebroken. De dader is waarschijnlijk het dak op geklommen en gooide toen een baksteen door de ruit van de badkamer. Uiteindelijk wordt de Range Rover Evoque meegenomen. Een paar dagen later wordt hij in Tilburg weer teruggevonden De bewoners hebben camera’s bij hun huis hangen en die hebben de dader vastgelegd. Ook de dader hij had in de gaten dat hij gefilmd werd, want hij heeft zelfs de harde schijf met de beelden in een gootsteen met water gegooid. Tevergeefs, want de beelden zijn nog steeds te zien. We tonen ze in de uitzending!

Uitzendingen

Maandagavond om 18.15 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.15 uur.