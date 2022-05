Vrouw ernstig mishandeld, overgoten met bijtende vloeistof

Hulpverleners zijn na de melding direct ter plaatse gegaan. De vrouw, een bewoonster van het Sluispad, zou mogelijk met een bijtende vloeistof zijn overgoten. Diverse buurtbewoners legden verklaringen af bij de politie. Medewerkers van het politieteam Forensische Opsporing deden onderzoek in de straat en in de woning van de vrouw. Zij stelden verschillende sporen veilig.

Het onderzoek van de politie richt zich nu op het vinden van de perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de aanval op de vrouw. Meerdere getuigen spreken over twee personen die mogelijk als verdachte voor deze mishandeling in aanmerking komen. De recherche onderzoekt verder om wat voor bijtende stof het precies gaat. Als daar uitsluitsel over komt dan doet de politie daar verder geen mededelingen over, omdat verdachten, wanneer ze zijn aangehouden, daar later in hun verhoor zelf over moeten kunnen verklaren.

Niet levensbedreigend gewond

Het slachtoffer is zondagavond (22 mei 2022) na 22.30 uur overgebracht naar een ziekenhuis waar zij aan haar verwondingen is behandeld. De vrouw was aanspreekbaar en niet levensbedreigend gewond. Op een later moment wordt de vrouw uitgebreider verhoord. In de woning van de vrouw was een kind aanwezig, voor dat kind is een opvangadres geregeld. Het kind raakte niet gewond, het incident vond plaats op de openbare weg en niet in de woning.

Mogelijk zijn er camerabeelden van het incident. Dit wordt nog onderzocht door de politie. Ook doen agenten buurtonderzoek en nemen ze getuigenverklaringen op. Het onderzoek zal nog langere tijd in beslag nemen.

Camerabeelden uit de buurt gezocht

De politie is op zoek naar camerabeelden uit de buurt. Met beeld kunnen de verklaringen van getuigen nog beter ondersteund worden. Het helpt ons om deze zaak op te kunnen lossen. Bent u in het bezit van camerabeelden waar mogelijk zaken op staan die relevant kunnen zijn voor het recherche-onderzoek, dan wordt u verzocht dit aan ons te melden. U kunt contact opnemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844), of via What’s App (06-12207006). Wanneer u informatie hebt die u anoniem wilt delen, dan kunt u contact leggen met Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2022-131548.