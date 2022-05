Bureau Balistraat dicht per 23 mei, nieuw bureau op Zeeburgereiland opent 25 mei

Buurtbewoners zijn vanaf die datum voor contact en aangifte (liefst op afspraak) van harte welkom op de Atje Keulen-Deelstrastraat 2.

Het bureau heeft parkeergelegenheid en is goed bereikbaar te voet, per fiets en met openbaar vervoer (tram 26 stopt vlakbij).

De opening van het nieuwe bureau betekent een afscheid van het bureau in de Balistraat en het steunpunt op Ijburg. Op 23 en 24 mei sluiten daar de deuren en verhuizen de spullen en mensen naar het nieuwe bureau; team Oost-Zeeburg is daardoor die dagen verminderd bereikbaar. Ook kan er op die dagen geen aangifte worden gedaan.

De verhuizing heeft geen gevolgen voor de hoeveelheid politiemensen op straat of voor de aanwezigheid van uw wijkagent; hij of zij blijft in de buurt.

Wist u dat u in veel gevallen heel eenvoudig vanuit huis digitaal aangifte kunt doen? Op www.politie.nl/aangifte leest u daar meer over. Een aangifte inplannen kan bij de collega’s van ons servicecentrum, via 0900-8844. Zij staan ook 24/7 klaar voor andere vragen en meldingen die geen spoed hebben. In geval van nood, gevaar of heterdaad belt u altijd 112!

Op de hoogte blijven van de activiteiten van het basisteam en de wijkagenten? Ze zijn te volgen via Facebook en Instagram (Politie Oost-Zeeburg). Ook de politie Amsterdam is te volgen via Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn.