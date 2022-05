Man overleden na schietincident Nassauhaven

Fotocredits: Jeffrey Jacobs - Nieuws op Beeld

Rond 23.30 uur belden meerdere mensen de politie dat zij schoten hadden gehoord. Op straat bleek een slachtoffer te liggen. De toegesnelde hulpdiensten konden niks voor hem betekenen, hij overleed ter plaatse.

Direct is een onderzoek gestart naar de vluchtende verdachte(n), maar zij werden nog niet aangetroffen. Er wordt nu onder andere sporenonderzoek verricht en aan getuigen en omwonenden wordt gevraagd wat zij gezien of gehoord hebben.

Alle informatie is welkom. Heeft u zelf beelden gemaakt, bijvoorbeeld via een dashcam, deurbelcamera of telefoon, waarop iets van het incident of mogelijke betrokkenen op staat, laat het ons weten. Heeft u iets gezien of gehoord, of meer informatie wat de aanleiding geweest kan zijn voor wat er gebeurd is, dan horen dat ook heel graag. Dat kan ook volledig anoniem via TCI of het Team Bijzondere Getuigen.

Eventuele updates, bijvoorbeeld over de leeftijd van het slachtoffer, volgen naar verwachting op zijn vroegst morgen in loop van de dag.