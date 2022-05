Getuigen gezocht lek gestoken banden in de regio West-Friesland

Maandagavond 23 mei rond 23.30 uur kwam er een melding binnen over twee auto’s met lek gestoken autobanden op de Lelielaan in Hoogkarspel. Kort daarna was het raak bij meerdere auto’s op de Annie M.G. Schmidtweg en de Godfried Bomanshof in Grootebroek. Later deze nacht kwamen er nog meer meldingen van dezelfde aard binnen over auto’s die geparkeerd stonden op Onder Zeil, Zuider Kadijk en Kavelsloot in Enkhuizen.

De politie doet onderzoek en kijkt of er een verband is tussen de vernielingen. Getuigen en/of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Mensen met camerabeelden worden verzocht deze te delen via politie.nl/upload. Andere informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844. Aangifte van schade aan het voertuig kan online worden gedaan via: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Vermeld daarbij het registratienummer: 2022101451.