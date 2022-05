Getuigen gezocht van schieten op bedrijfspand

Omstreeks 01.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een getuige die buiten knallen hoorde en vervolgens twee personen zag wegrennen. Direct zochten agenten de omgeving af. Vanwege de melding over mogelijk vuurwapengebruik droegen ze kogelwerende vesten. Ze troffen geen verdachten meer aan. Er bleken inderdaad schoten te zijn gelost op een bedrijfspand, waarbij het pand ook schade opliep.

Weet u meer?

De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u in de nacht van zondag 22 op maandag 23 mei iets gezien wat met dit incident te maken kan hebben of heeft u anderszins informatie die meer licht op de zaak kan werpen? Neem dan contact op met de districtsrecherche in Zoetermeer via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.