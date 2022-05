Getuigen gezocht ramkraak Dorpsstraat

Foto: stockfoto politie



Met behulp van de auto en een rolcontainer wisten de inbrekers de zaak binnen te komen. De auto die hiervoor gebruikt is, is even daarvoor gestolen. De inbrekers, vermoedelijk drie personen, hebben een tot nu toe nog onbekende buit gemaakt en zijn daarna met een zwarte auto gevlucht.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk daarbij ook aan dashcambeelden) die het onderzoek mogelijk verder kunnen helpen? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande manieren.