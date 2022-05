Illegale gokpaleizen ontmantelt in luxe appartementen

Arrestatieteams vielen ’s-nachts binnen bij twee luxe appartementen in het centrum van Eindhoven. Uit het onderzoek was gebleken dat daar bijna dagelijks voor grof geld illegaal werd gegokt. Ook op het moment van de actie was dit het geval. De appartementen waren met onder andere poker- en dobbeltafels ingericht. Alle spullen die aan de illegale gokactiviteiten waren gerelateerd namen we in beslag, alsmede ongeveer € 100.000,-- aan contant geld. Van de bewoner van één van de appartementen, één van vier hoofdverdachten, namen we een grote hoeveelheid dure merkkleding in beslag. We vermoeden dat deze spullen met crimineel verkregen geld zijn aangeschaft, aangezien deze man op papier geen inkomsten heeft. Verder namen we nog een aantal kostbare Rolex horloges en een dure Mercedes personenauto in beslag. In het kader van de verdenking van witwassen legden we ook beslag op banktegoed en op een crypto currency account.

Derde locatie

Gedurende het nachtelijke onderzoek in de appartementen kreeg het onderzoeksteam een derde locatie in beeld, waar ook een illegaal gokpaleis bleek te zijn ingericht. Het ging om een bedrijfspand in de wijk Woensel, waar dezelfde nacht nog een inval werd gedaan. Eén van de hoofdverdachten werd daar aangehouden.

Criminele organisatie

Van de aangehouden bezoekers werden de personalia genoteerd en zij werden kort gehoord. Daarna werden zij weer vrijgelaten. De vier hoofdverdachten zitten voorlopig vast en zij worden woensdag voorgeleid aan de rechter commissaris. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het faciliteren en exploiteren van illegale kansspelen en casino’s en het witwassen van de opbrengst daarvan.