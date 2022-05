Verdachte opgepakt voor zedenmisdrijf Geffen

Wij startten zaterdagochtend meteen een groot onderzoek. We namen de verklaring van het slachtoffer op en deden we zaterdag uitgebreid sporenonderzoek in het weiland en in de directe omgeving. Maar we verzamelden ook op andere manieren informatie en we stelden aanknopingspunten veilig, zoals bijvoorbeeld camerabeelden. Daarnaast deden we die zaterdag een getuigenoproep in de zoektocht naar zoveel mogelijk informatie. De recherche kreeg vervolgens zicht op de mogelijke verdachte, die maandag werd opgepakt. Hij zit lopende het onderzoek voorlopig vast en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.



Toedracht

Een man viel een jonge vrouw aan die ‘s-nachts op haar fiets reed en hij misbruikte haar vervolgens in een nabijgelegen weiland. Het slachtoffer zag daarna kans om aan de man te ontkomen en naar huis te fietsen. Daar belden haar ouders de politie.



Informatiebehoefte

Wij zagen dat er allerlei berichten circuleerden in de (sociale) media waaruit een dringende behoefte aan meer informatie over deze zaak bleek. Die behoefte begrijpen we heel goed gezien de ernst van de zaak. Maar soms kunnen we tijdens een onderzoek (nog) niet meer bijzonderheden prijsgeven, omdat dit het onderzoek in een later stadium kan frustreren.