Overleden vrouw geïdentificeerd

Het Openbaar Ministerie Wuppertal en de mordkommission van de politie Wuppertal hebben in samenwerking met het Nederlandse rechercheteam van Eenheid Limburg en het Openbaar Ministerie Limburg het onderzoek naar het overlijden van de vrouw verder opgepakt.

Ondanks intensief onderzoek en speurwerk heeft het lang geduurd voor de identiteit vastgesteld kon worden. Lees hier meer over de vondst van de vrouw en hoe het onderzoek sindsdien vorm kreeg. De 57-jarige vrouw uit Duitsland (Solingen) werd op 12 april in Duitsland als vermist opgegeven. Daarna kwamen beide zaken al snel samen en kon geconcludeerd worden dat de vermiste Duitse de vrouw was die in september in het kanaal bij Nederweert gevonden werd.