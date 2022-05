Aankondiging Opsporing Verzocht

Sittard - Het onderzoek naar de dood van Xavier Durlinger is nog altijd in volle gang. Aanstaande dinsdagavond 24 mei is er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht voor dit onderzoek. In de uitzending van Opsporing Verzocht wordt er meer informatie en nieuws gedeeld over het onderzoek. Daarnaast wordt er ook een oproep gedaan naar mogelijke getuigen of mensen die, mogelijk onbewust, over meer informatie beschikken.