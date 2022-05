TikTokker aangehouden voor heling politiekleding

In de video danste de vrouw in een politiepolo op een nummer met daarin teksten als ‘Haat tegen justitie dus fuck elke popo’.

Politie op sociale media

Een agent uit Brabant, die erg actief is op TikTok, werd al snel getagd in het bericht van de vrouw. Na onderzoek kwam de politie uit bij haar adres. Daar is de vrouw maandag aangehouden en de polo in beslag genomen.

Veel politiemensen zijn actief op sociale media. Van TikTok tot Facebook en van Instagram tot Twitter. Naast actief informeren over het politiewerk wordt er ook online gesurveilleerd. Daarnaast zijn agenten laagdrempelig te benaderen voor vragen of tips. Via https://www.politie.nl/socialmedia zijn alle accounts te vinden.

Misbruik strafbaar

Ook deze zaak kwam aan het rollen door een online aanwezige agent. Misbruik en het onterecht in bezit hebben van politiekleding is vanzelfsprekend strafbaar. Het onderzoek naar de afkomst van de polo loopt. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat iemand in politiekleding ook daadwerkelijk werkzaam is bij de politie.

^SV 2022227146