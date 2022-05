Getuigen gezocht overleden man Almere

In de vroege ochtend, rond 06.45 uur, komt er een melding binnen bij de politie dat er een gewonde man op straat ligt naast een fiets. Direct zijn de hulpverleningsdiensten op de melding af gegaan en er is geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Helaas mocht dit niet meer baten en is de man ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Almere. Uit onderzoek is gebleken dat de man op de fiets is vertrokken rond 02:30 uur ‘s nachts vanaf de Kornwierde, eveneens in Almere Haven.

Help mee

Er is een onderzoek ingesteld naar het overlijden van de Almeerder en daarbij kan de recherche de hulp van mogelijk getuigen goed gebruiken. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf of een tragisch ongeval. De recherche wil heel graag meer duidelijkheid en hoopt dat er mensen zijn die iets kunnen vertellen.

Bent u die zondagochtend in de buurt van de Beemdlaar geweest en heeft u iets gezien of gehoord wat van belang kan zijn voor het onderzoek?

Deel alle informatie door te bellen met 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Wie liever anoniem reageert, kan dit doen via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.