Vier verdachten aangehouden na vechtpartij Almere

Maandag 9 mei kreeg de politie informatie over de vechtpartij die een week eerder in de vroege ochtend van zondag 1 mei plaatsvond in Almere. Na een ruzie op straat raakte daarbij een 29-jarige man gewond. De politie stelde direct een onderzoek in. Vorige week werden al drie verdachten aangehouden. Deze verdachten waren een 36-jarige man uit Almere, een 35-jarige man uit Heino en een 23-jarige man uit Hilversum. Deze drie verdachten zijn na verhoor weer in vrijheid gesteld. De 35-jarige man uit Almere die gisteren werd aangehouden zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De 29-jarige man die gewond raakte bij de mishandeling overleed maandag 9 mei in het ziekenhuis. Uit onderzoek is geen verband gebleken tussen de mishandeling en het latere overlijden van het slachtoffer.