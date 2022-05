Drie aanhoudingen na aantreffen vuurwapen

De melding van het conflict leidde naar een bedrijf waar een 28-jarige man uit Velsen werd aangetroffen. De man was slachtoffer van een mishandeling. Ook werd een vuurwapen op het terrein gevonden. De drie personen die verantwoordelijk zouden zijn voor de mishandeling waren ook op het terrein aanwezig.

Deze personen: een 35-jarige man uit Amsterdam, een 39-jarige man uit Alkmaar en een 38-jarige man uit Amsterdam, werden aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Het slachtoffer werd met een ambulance voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De recherche doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen tussen 15.00 en 16.00 uur aan de Bronsstraat? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

2022101996