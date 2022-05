Omstanders houden verdachte van overval aan

Kort voor de aanhouding vond de overval plaats op supermarkt Albert Heijn aan de Petuniatuin. Een gemaskerde man kwam de winkel binnen en eiste onder bedreiging van een vuurwapen geld van een medewerkster bij de servicebalie. De man verliet daarna de winkel met een geldbedrag.

Verdachte overmeesterd

Bij de ingang van de supermarkt werd de verdachte overmeesterd door een omstander die hem met behulp van andere personen onder controle hield. Agenten die op dat moment surveilleerden in de buurt van het winkelcentrum werden gealarmeerd waarna zij de aangehouden verdachte hebben overgenomen.

Recherche zoekt getuige

De politie heeft al diverse getuigen gesproken en is nog op zoek naar de persoon die de verdachte bij de ingang van de supermarkt heeft overmeesterd. Na het overdragen van de verdachte aan de politie was de getuige vertrokken. De gegevens van de getuige zijn daardoor niet bekend geworden. De politie verzoekt de getuige zich alsnog te melden bij de recherche via 0900 – 8844.