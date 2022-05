Aanhoudingen na diefstal door ‘knuffeldieven’

De man liep rond 23.00 uur en rondje door het park. Terwijl hij daar liep, zag hij even verderop twee mannen op een bankje zitten. Tijdens het passeren van die mannen stond het tweetal op. Het duo sprak de man in de Engelse taal aan en deed alsof hij een vriend van hen was. Hierbij werd er zelfs omhelsd en geknuffeld. Na een aantal seconden lieten ze de man los. Terwijl het tweetal wegliep, merkte de wandelaar dat in die paar seconden zijn telefoon uit zijn zak was gehaald. Hij schakelde direct, met een telefoon van een omstander, de politie in.

Aanhoudingen

De politie kon met behulp van de volg-app zien waar de telefoon was. De agenten kwamen uit bij een groepje mannen die in de Willemstraat stonden. Om duidelijkheid te krijgen wie de telefoon bij zich droeg werd er een geluidsignaal geactiveerd. Hierop werd duidelijk dat een van de mannen de telefoon in zijn zak had verstopt. De telefoon werd in beslag genomen en de man werd aangehouden. Een tweede verdachte, die aangaf bij de zojuist aangehouden man te horen en ook aan het signalement voldeed, werd eveneens aangehouden. Beiden zitten vast.