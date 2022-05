Verdachte aangehouden na dumpen synthetisch drugsafval

Een witte Mercedes Sprinter reed op maandag 13 september 2021 weg vanaf de Heereweg, nadat er meerdere vaten met drugsafval werden gedumpt. Een getuige schakelde de politie in en wist een deel van het kenteken te onthouden. Niet veel later werd exact zo’n voertuig vastgelegd op de Dorpsstraat door een camera van een hotel. Deze camerabeelden werden op maandag 16 mei in Bureau Brabant en op dinsdag 17 mei in Opsporing Verzocht met het publiek gedeeld. Na de uitzendingen kwam er bij het onderzoeksteam dusdanige informatie binnen, dat op dinsdag 24 mei een verdachte kon worden aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Enorme natuurschade

Synthetisch drugsafval is zwaar giftig en heeft enorme natuurschade tot gevolg. Het is niet alleen een kwestie van de grond afgraven om deze giftige vloeistoffen te verwijderen. De mensen die dat moeten doen moeten beschermd kunnen werken en de giftige grond moet gesaneerd worden, dus afgegraven en gereinigd worden. Bij de dumping in Ossendrecht kostte dat tienduizenden euro’s. De eigenaar van die grond draait daarvoor op, terwijl die zelf niets fout heeft gedaan. In Ossendrecht heeft Natuurmonumenten die rekening moeten betalen.