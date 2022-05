Duurbetaalde vriendschap: Twee verdachten aangehouden voor oplichting

's-Hertogenbosch - Tussen het voorjaar van 2020 en de zomer van 2021 zoekt een oudere man uit de omgeving van ‘s-Hertogenbosch online contact met mannen. De man voelt zich – mede vanwege alle beperkingen door de coronacrisis – eenzaam en zoekt zo wat afleiding. Hij raakt via een contactwebsite in gesprek met twee jongemannen uit Arnhem. Er ontstaat een vriendschappelijk contact, dat uiteindelijk leidt tot overmaking van grote sommen geld door het slachtoffer aan de beide verdachten. Wij vinden dat zij misbruik hebben gemaakt van de eenzaamheid en kwetsbaarheid van deze man door hem te bewegen om geld over te maken.