Politie houdt minderjarige verdachte aan voor bezit nepvuurwapen

De melding kwam van het RET, die aangaf dat een groep jongens de metro richting Binnenhof was ingestapt met een vuurwapen. Hierop is de metro stilgezet en zijn agenten meteen ter plaatse gegaan. Bij een melding met betrekking tot een vuurwapen staan we meteen op scherp. Op dat moment weten we niet of het om een echt of nep vuurwapen gaat. Er is dan ook een BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) uitgevoerd om de verdachte aan te houden op metrostation Graskruid. Er zijn twee nepvuurwapens en een mes in beslag genomen.

Nepvuurwapens zijn levensgevaarlijk

Nepvuurwapens die lijken op echte vuurwapens zijn verboden. Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. In deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot nemen. Het bezitten van een nepvuurwapen is daarom levensgevaarlijk!