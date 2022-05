Leerling (15) neemt alarmpistool mee naar school

OM-hoorgesprek

In zijn jas vond de politie een alarmpistool. De jongen werd voor verder onderzoek naar het politiebureau gebracht. Hij legde een verklaring af. Het wapen werd in beslag genomen. De leerling is voor een OM-hoorgesprek uitgenodigd, waarbij hij in gesprek gaat met de officier van justitie. Aan het einde van deze zitting hoort hij welke straf hij krijgt.