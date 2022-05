Getuigenoproep ongeval aan Stadspark in Lelystad

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en de betrokkenheid van een voertuig daarbij. Een 19-jarige man uit Lelystad heeft zich donderdag 26 mei bij de politie gemeld. Hij is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid. Zijn rol wordt nog nader onderzocht.

Getuigen

Was u in de buurt van het Stadspark afgelopen woensdag 25 mei en heeft u iets gezien of gehoord van het ongeval? Bent u in het bezit van bruikbare camerabeelden? Of heeft u andere relevante informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000.