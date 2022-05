Aangereden voetganger Dorpsweg overleden

De 53-jarige vrouw uit Middelharnis liep rond 22.15 uur samen met haar man op de Dorpsweg richting het Centrum van Oudenhoorn.

De Dorpsweg is een 60 km weg en het stel wandelde daar langs de kant van weg, in de berm.

Een auto die langsreed, raakte de vrouw waardoor ze in het water belandde. De ambulance was er snel en bracht haar naar het ziekenhuis. Helaas is de vrouw daar aan haar verwondingen overleden.

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar de auto die doorreed na het ongeval. Vermoedelijk zit er schade rechtsvoor.

Ook reed er eerder een trekker, een mestwagen, waaraan de partner hulp wilde vragen, maar dat lukte niet. Hij is misschien een belangrijke getuige.

Bent u of kent u de man op de trekker, laat het ons weten. Ook alle andere informatie over dit verdrietige incident is welkom.

Heeft u de auto gezien en kunt u er iets over vertellen? Laat het weten via 0900-8844 of via 0800-7000 als u liever anoniem blijft.

Tippen kan ook gemakkelijk via het formulier.