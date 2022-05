Politiehond Zorro vindt verdachte inbraak bedrijf

De politie kreeg vannacht een melding dat bij een bedrijf aan de Stevinweg een inbraak gaande was. Het zou gaan om drie mannen die tijdens het aanrijden van de politie waren weggerend. Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de daders. Twee geleiders met hun honden pakten een spoor op langs de Nieuwe Postweg . Langs de route werden twee stofzuigers en enkele gereedschappen aangetroffen die bij dat bedrijf waren weggehaald.

Politiehond Zorro pakte daar een geurspoor op richting de Kreeftenstraat. Daar verliet de hond het pad, waarna in de dichte struiken een man werd aangetroffen die daar zich verstopt had. Zorro beet de man in een been. Hij werd aangehouden en naar een arts vervoerd om zijn verwonding na te laten kijken. De andere twee verdachten zijn niet meer aangetroffen. De verdachte, is al vaker ter zake vemogensdelicten in Nederland aangehouden en moest zijn DNA nog afstaan. De politie stelt een nader onderzoek in naar de inbraak en bekijkt relevante camerabeelden.