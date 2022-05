Twee jongens met nepvuurwapen aangehouden

Een alerte burger meldde donderdagavond dat in de Raadhuisstraat in Hoogerheide twee jongens met pistolen in hun handen liepen. De agenten deden hun zware vesten aan en gingen met meerdere eenheden ter plaatse. Ze zagen op de Scheldestraat twee jongens lopen die aan het signalement voldeden. Ze werden met hulp van twee medewerkers van de Kon. Marechaussee aangehouden. Ze hadden beiden een bibi gun bij zich, gelijkend op een echt vuurwapen en dus ook voor afdreiging geschikt. In overleg met de Officier van Justitie gaan beide verdachten, die direct begrepen dat het niet de bedoeling is om met (nep) vuurwapens over straat te lopen naar Bureau Halt.