Poging liquidatie in Oudheusden in Burau Brabant

Op donderdag 2 december komt de man rond zes uur 's avonds thuis van werk. Hij parkeert zijn auto vlakbij zijn huis op de Tullensstraat, maar voordat hij uit kan stappen volgen er meerdere schoten op hem en zijn witte bestelbus. Het is een wonder dat de man zelf niet is geraakt, maar de kogelinslagen in zijn auto laten zien dat dit een gerichte actie was.

We hebben beelden van de dader. De dader heeft een slank postuur, had mogelijk een joggingbroek aan, had een capuchon over zijn hoofd en droeg donkere schoenen met een dikke witte zool.

We willen graag meer weten over een mogelijk motief en over deze poging liquidatie. Heb jij informatie? Dan komen wij graag in contact met je. Dat mag ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.