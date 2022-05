Drie verdachten aangehouden voor winkeldiefstal

Rond 12:45 uur kreeg de politie een melding van een winkeldiefstal bij een supermarkt aan de Europassage. De mogelijke verdachte zou met gestolen goederen vertrokken zijn in een personenauto. Eerder al zouden door mogelijk dezelfde persoon ook spullen uit de winkel zijn ontvreemd. Na onderzoek wist de politie de auto te achterhalen op de A4. Deze werd staande gehouden en in de auto werden gestolen spullen gevonden. Daarop werden de drie mannen aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau in Beverwijk voor verder onderzoek.



De verdachten werden na verhoor weer heengezonden. De 28-jarige man uit Den Haag blijft verdachte in deze zaak en zal zich op later moment voor de rechter moeten verantwoorden.



2022104175