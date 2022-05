Man aangehouden in zaak dodelijk schietincident Nassauhaven

Afgelopen zondag 22 mei rond 23.30 uur belden meerdere mensen de politie dat zij schoten hadden gehoord op de Nassauhaven. Daar bleek op straat een 34-jarig zwaargewond slachtoffer te liggen. De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen; hij overleed ter plaatse. Enkele minuten later werd op de Feijenoordkade een brandende auto ontdekt. Er wordt rekening mee gehouden dat deze auto verband houdt met het schietincident.



Getuige of tips?

Alle informatie is welkom. Heeft u zelf beelden gemaakt, bijvoorbeeld via een dashcam, deurbelcamera of telefoon, waarop iets van het incident aan de Nassauhaven, mogelijke betrokkenen of van de uitgebrande auto aan de Feijenoordkade op staat? Laat het ons weten. Heeft u iets gezien of gehoord, of meer informatie over de aanleiding van wat er gebeurd is, dan horen we dat ook heel graag. Informatie delen kan ook volledig anoniem via TCI of het Team Bijzondere Getuigen.