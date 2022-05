Man neergestoken bij ruzie in woning

Rotterdam - Vrijdagavond vond in een woning aan de Marthalaan een ruzie tussen twee mannen plaats. De ene man eindigde met een of meerdere steekwonden, de andere met een gat in zijn hoofd. Beide mannen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De man met het gat in zijn hoofd is aangehouden en na behandeling overgebracht naar het politiebureau.