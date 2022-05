Politie zoekt getuigen overval

Rond 20.50 uur die vrijdagavond betraden twee jonge mannen de supermarkt. Bieden droegen bivakmutsen en waren gewapend. Zij bedreigden een van de aanwezige personeelsleden en dwongen haar tot afgifte van een geldbedrag. Hierna renden zij de winkel uit. Volgens een omstander buiten, renden zij na de overval naar de achterzijde van de supermarkt en vandaar via de Esdoornstraat, de Johan van Oldenbarneveldstraat in en via een steeg renden zij verder in de richting van Eikstraat op. Hierna ontbreekt van beide daders elk spoor.



Signalement

Van de twee daders is het volgende signalement bekend: Leeftijd 14-16 jaar, dader 1 had een lengte van circa 1.70 mtr. Hij droeg witte Nike Airforce One schoenen met een dik zwart gestikt logo. Blauwe Adidas broek met drie witte strepen op de zijkant zwart met witte Northface-jas. De tweede verdachte is circa 1.75 mtr lang Hij droeg donkere schoenen met witte zool, een donkere broek en een zwarte gewatteerde jas met capuchon



Politie zoekt getuigen

De politie startte direct een groot onderzoek. Al beschikbare eenheden werden ter plaatse gedirigeerd en het slachtoffer en mogelijke getuigen werden opgevangen. De politie zoekt getuigen van mensen die wellicht kort of na de overval de twee verdachten hebben zien lopen. Hun informatie is cruciaal voor het onderzoek. Zij kunnen bellen met het algemeen nummer 0900-8844 of anoniem met M 0800-7000.



Heeft u beelden?

Steeds vaker ziet de politie dat bewoners en of ondernemers camera’s installeren. Daarop kan voor de politie zeer bruikbaar beeld op staan. De politie vracht nadrukkelijk om dergelijke beelden te bekijken en indien daarop genoemde verdachten zichtbaar zijn, deze ter beschikking te stellen van het onder onderzoek. Het delen van beelden kan via de site van politie.nl; via onderstaande banner.