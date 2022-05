Man aangehouden na vernieling auto Diephuisstraat Rotterdam

Stockfoto politie

Die zaterdagavond meldden meerdere mensen dat ze knallen hadden gehoord. Agenten twijfelden niet en gingen op onderzoek uit. Al snel bleek dat er geen schietpartij was geweest. Wel werd duidelijk dat er bij een burenruzie in dezelfde straat op een auto was geslagen met een hamer. Onder andere waren de ruiten vernield. Dat verklaarde de knallen.



Hamer en mes

In de buurt werd aan de hand van een signalement gezocht en agenten zagen de verdachte, aan de Meidoornsingel, uit de sloot komen, met hamer en mes in zijn handen. Hij is aangehouden, maar de arrestatie van deze 39-jarige man uit Rotterdam ging niet vanzelf. Omdat hij niet meewerkte, moest een waarschuwingsschot worden gelost. Na het schot kon de man zonder problemen worden aangehouden.



Getuigen

Getuigen die in eerste instantie dachten dat er op de Diephuisstraat geschoten was, zagen een personenauto met twee mannen wegrijden en meldden die aan de politie. Een soortgelijke auto met twee mannen erin werd kort daarna in de omgeving gevonden. De inzittenden werden met een zogenaamde “benaderingstechniek gevaarlijke verdachten” uit hun auto gepraat. Ze bleken getuigen van de vernieling van de auto in de Diephuisstraat te zijn geweest en waren na het voorval weggereden. De mannen werden uiteraard onmiddellijk in vrijheid gesteld.