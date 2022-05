Man aangehouden na achtervolging

Agenten worden rond 13.40 uur aangesproken met de melding dat er op de Asterdplas aan de Rietdijk twee personen zouden zijn die bezig waren met het aanpassen van een auto. De agenten gaan een kijkje nemen en treffen daar twee mannen aan. Een man wordt aangesproken, de ander neemt plaats in de auto. Dan blijkt dat hij richting de agenten rijdt en niet van plan is om te stoppen. De twee agenten moeten wegspringen om niet aangereden te worden, de auto gaat ervandoor.

De 48-jarige verdachte uit Breda rijd met hoge snelheid door woonwijken. Op de Elzenbroek verliest de bestuurder de controle over het voertuig en komt tot stilstand. De man wordt aangehouden. In het voertuig vinden agenten ook diverse goederen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek.