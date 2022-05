Man die uit het raam viel overleden

Den Haag - De 22-jarige Bulgaarse man, die woensdagavond 27 april zeer ernstig gewond raakte na een val uit het raam van een woning in de Van Musschenbroekstraat, is vrijdagavond 29 april aan zijn verwondingen overleden. De twee eerder aangehouden verdachten zijn na uitgebreid onderzoek in vrijheid gesteld. Beide mannen zijn dan ook geen verdachte meer in het onderzoek.