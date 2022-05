Bezorger beroofd in de Puitstraat

Het is dinsdagochtend bijna 05.00 uur als wij melding krijgen van een slachtoffer die beroofd is in de Puitstraat in Hoogvliet Rotterdam. De bezorger, die op dat moment aan het werk was, heeft onder bedreiging van een mes én vermoedelijk een vuurwapen, zijn geld, telefoons en een sieraad moeten afstaan. Nadat ze de man hebben beroofd, vluchtten de zes daders te voet , op een fiets en in een auto.

Doordat het kenteken bekend was van de auto, werd deze door collega’s in Oostvoorne gezien. De agenten gingen achter de auto aan en gaven een stopteken. De verdachte negeerde deze en werd gedwongen te stoppen nadat de agenten de auto ramde op de F.van Borselenweg in Oostvoorne. Hierbij raakte niemand gewond en de verdachte kon worden aangehouden.

Tips?

Van de andere vijf verdachten ontbreekt elk spoor, daarom hebben wij uw hulp nodig. Heeft u iets gezien of gehoord of weet u meer over deze beroving? Heeft u een deurbelcamera, dashcam- of bewakingsbeelden en staat hier mogelijk iets op? Deel deze met de politie. U kunt ons telefonisch bereiken via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.