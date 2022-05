Fraudezaak in Opsporing Verzocht

Heerlen - Begin dit jaar worden in Heerlen in twee dagen tijd drie personen opgelicht voor ruim 27.000 euro. De verdachte doet zich in alle gevallen voor als bankmedewerker en maakt op die manier de pinpassen van de slachtoffers buit. Dinsdagavond 3 mei is er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak.