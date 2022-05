Jos Leijdekkers op Nationale Opsporingslijst vanwege cocaïnehandel en geweld

Naima Jillal

Deze vrouw verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. In onderschepte PGP-berichten komt naar voren dat Leijdekkers een rol speelde bij en zelfs verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jillal.

Van Naima Jillal ontbrak lange tijd elk spoor. Totdat op een telefoon, die in het Marengo-onderzoek in beslag is genomen, foto’s zijn aangetroffen van een vrouw die vermoedelijk Jillal is. Uit de foto’s blijkt dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.