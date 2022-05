Vijf mobiele telefoons wachten op eigenaren

Aangetroffen gestolen mobiele telefoons | Den Haag

Eerder werden al 16 van de 21 telefoon teruggeven aan de eigenaars. Nog vijf telefoons wachten op hun eigenaren. In de uitzending van Opsporing Verzocht toont de politie vanavond beelden van deze vijf telefoons.



Beroving | Voorburg

Op zaterdag 5 februari stapt een mevrouw rond 23.15 uur uit de tram op halte Mariahoeve in Den Haag. Tegelijkertijd stapt ook een man uit de tram en hij loopt achter de vrouw aan. Ter hoogte van de Populierendreef, op de parkeerplaats van de flat, wordt de vrouw door de man beetgepakt. De man probeert met geweld de handtas weg te grissen. Het slachtoffer verzet zich en loopt hierbij helaas een gebroken neus op. De man verdween rennend in de richting van de Hofzichtlaan. In de uitzending van Team West toont de politie beelden van de dader.



Babbeltruc | Rijswijk

Een mevrouw uit Rijswijk werd dinsdag 15 maart slachtoffer van een babbeltruc. De vrouw werd gebeld door een zogenaamde medewerker van een bank. Deze zogenaamde medewerker vertelde dat er problemen waren met haar rekening en dat een medewerker haar bankpas kwam halen. Toen de zogenaamde medewerker van de bank aan de deur kwam wist hij de hoog bejaarde vrouw te overtuigen ook haar sieraden aan hem mee te geven. In de uitzending van Team West worden camerabeelden getoond van de zogenaamde bankmedewerker.



Bankhelpdeskfraude | Den Haag

Zondag 27 februari werd een inwoner van Den Haag gebeld door een zogenaamde medewerker van een bank. Deze “medewerker” zei dat er fraude met de bankpas van de man gepleegd was en dat een medewerker van de bank de pinpas kwam ophalen. Met deze bankpas werd later bij een geldautomaat op het Kleine Loo in Den Haag een groot bedrag gepind. In de uitzending van Team West worden camerabeelden getoond van de pinner.



Diefstal dure tassen | Zoetermeer

Bij een schoenen- en tassenwinkel aan de Burgemeester van Leeuwenpassage in Zoetermeer zijn kort na elkaar dure tassen weggenomen. Woensdag 7 juli namen twee mannen dure tassen mee in geprepareerde tas. Vier dagen later neemt een van deze mannen, samen met een andere man, opnieuw tassen weg. In totaal zijn er vier dure Michael Kors tassen gestolen. In de uitzending van Team West toont de politie beelden van de drie mannen.



Woninginbraak | Kwintsheul

In het programma Opsporing Verzocht worden beelden getoond van twee mannen die op vrijdagmiddag 4 juni rond 15.00 uur inbraken in een woning op de Brasem in Kwintsheul. De twee inbrekers doorzochten het huis uitgebreid waaronder de slaapkamer. Om de woning binnen te komen gooiden de inbrekers een tuinbeeld door het raam. Uiteindelijk werden Ipads, laptops en mobiele telefoons weggenomen.



