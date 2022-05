7 Verdachten aangehouden na openlijke geweldplegingen

De politie werd zondagavond even na 23.30 uur gebeld omdat er een ruzie gaande was in de Gildenlaan, waarbij drie mensen waren mishandeld. Twee vrouwen en een man raakten gewond en moesten voor behandeling overgebracht worden naar het ziekenhuis. Meerdere verdachten zouden na de mishandelingen in twee auto’s zijn weggereden.

De politie wist de betrokken auto’s aan de kant te zetten op de Velsertraverse en heeft in totaal 7 verdachten aangehouden: 5 mannen en 2 vrouwen in de leeftijd van 19 t/m 38 jaar, afkomstig uit o.a. Vlaardingen en Schiedam. Alle verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.

De recherche doet nader onderzoek. De aanleiding van het conflict ligt in de relationele sfeer.

2022106128