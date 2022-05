Specifieke getuigen gezocht van aanrijding

Rond 20.15 uur reed de jongen uit Purmerend op zijn bromfiets op het fietspad in de Oasestraat toen hij ten val kwam nadat hij twee verkeerspaaltjes raakte. De man raakte ernstig gewond aan zijn knie.

Getuigenoproep

De politie in Purmerend komt in het bijzonder graag in contact met de twee meisjes die getuigen zijn geweest van de aanrijding en met het slachtoffer hebben gesproken. Neem a.u.b. contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2022093799