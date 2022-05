Politie zoekt daders brandstichting Benthuizerstraat

Het was rond 2.00 uur vannacht toen er iets door de brievenbus werd gegooid bij de winkel. Daardoor vloog de deurmat in brand, wat heel veel rook en vlammen opleverde. De hulpdiensten waren er snel en blusten het vuur. Bewoners van twee woningen erboven moesten tijdelijk hun huis uit. Ze zijn inmiddels weer terug. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk. In februari is er ook al brand gesticht bij deze winkel. Uiteraard onderzoeken we of er een verband is. Agenten doen op dit moment een buurtonderzoek en de Forensische Opsporing neemt sporen af.

Heeft u beelden of andere informatie?

Een getuige zag na de brand twee mannen wegrennen, de Vinkenstraat in. Het zou mogelijk gaan om twee getinte mannen met zwarte kleding, beiden slank en rond de 1.75 meter. Als u nog niet met de politie heeft gesproken, maar wel waardevolle informatie heeft over de brand of beelden van een camera, dashcam of misschien een ringdeurbel, horen we dat heel graag.

Tippen en beelden uploaden kan gemakkelijk via onderstaande formulier of via 0900-8844. Anoniem tippen kan natuurlijk ook, via 0800-7000