Politie zoekt getuigen brand Beesdestraat

Vannacht rond 3.45 uur kwam de melding van een brand binnen. Omwonenden spraken over een explosie. Agenten waren er snel en zagen dat er flinke schade was aan een auto en aan een voordeur van een woning.

De Forensische Opsporing heeft meteen onderzoek gedaan, net als de TEV, Team Explosieve Verkenners. Op dit moment is het nog te vroeg om een conclusie te trekken, onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Daarom de oproep om camerabeelden en getuigen. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Informatie?

Heeft u iets gezien of gehoord vannacht en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.

Tippen kan ook heel gemakkelijk via bijgaand formulier.