Bewoners woonwagen ongedeerd na explosie

De bewoonster die aangifte deed, vertelde dat ze rond 04.45 uur wakker schrok van een enorme klap. Er hing een grote stofwolk in de woning. Ze dacht dat er brand was en ging direct met haar partner en kinderen naar buiten. Buiten zag ze dat er flinke schade aan de woonwagen was. Vermoedelijk is er een explosief afgegaan. Verderop in de straat is ook nog een auto opgeblazen.